Polska skarży Niemcy. Apelujemy o "zabranie śmieci"

Nie rozwiązaliśmy żądnego problemu ale wzywamy Niemcy bo każdy może wzywać. Wyborca już zrozumiał to Niemcy są odpowiedzialne za brak kontroli w Polsce. Niemcy cichaczem, maskując specjalnymi systemami z mgłą, wjeżdżają do nas pod osłoną nocy i w sztucznej mgle i nielegalnie zrzucają tony śmieci. Skoro w Polsce PiS tak można to niech PiS zrobi to teraz Niemcom. Dobrze, że jest Ryży - zawsze oprócz Niemców można zwalić na Ryżego i po sprawie.