Producenci napojów w potrzasku. Będą karani za niewinność?

Chodzi o ustawę wdrażającą unijną dyrektywę o jednorazowym plastiku (ang. Single Use Plastic, SUP). W normalnych okolicznościach miała ona wejść w życie wraz z ustawą kaucyjną. Pierwsza wprowadza kary dla producentów napojów za niewystarczające poziomy zebranych opakowań, druga zaś daje narzędzia, by móc je skutecznie zbierać. Problem w tym, że losy drugiej ustawy są nieznane i maleją szanse, by Sejm uchwalił ją przed wyborami – pisze "Rzeczpospolita".