Produkt krajowy brutto wzrósł w 2020 roku. Jest jednak zasadnicze "ale"

Najnowsze dane GUS pokazują, że w całym 2020 roku produkt krajowy brutto osiągnął wartość 2 bln 323,9 mld zł. To oznacza wzrost w porównaniu z 2019 rokiem o 2,2 proc. Jak ma się to do kryzysu i wcześniejszych informacji o spadku PKB? Odpowiedzi należy szukać w podwyżkach cen.