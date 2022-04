Prof. Adam Glapiński to milioner. Oto ile zarabia prezes NBP

Narodowy Bank Polski opublikował dane, z których wynika, że w 2021 r. wynagrodzenie prezesa Adama Glapińskiego wyniosło 1 mln 115 tys. 739 zł. To wzrost o prawie 18 proc. w stosunku do 2020 r., kiedy to szef banku centralnego zarobił niemal 947 tys. zł.

Ile zarabia prezes NBP?

Podstawowa pensja prezesa NBP od stycznia do sierpnia 2021 r. wynosiła 33,8 tys. zł. Od września wzrosła do 47 tys. zł. "Tak zadziałały właśnie podwyżki, jakie dla najważniejszych osób w państwie zatwierdził prezydent Andrzej Duda" - podkreśla "Fakt".

Do tego dochodzą jeszcze nagrody co kwartał doliczane do wynagrodzenia prezesa NBP. Według dziennika, prof. Adam Glapiński otrzymał je w marcu, w maju, w sierpniu i listopadzie 2021 r. "Wyniosły (prawdopodobnie) odpowiednio 152 tys. zł, 101 tys. zł, 165,6 tys. zł oraz 189 tys. zł. Za co takie premie? Zapytaliśmy NBP, czekamy na komentarz banku" - czytamy w "Fakcie".