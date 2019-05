Prognozy OECD dla Polski w górę. Morawiecki czuje się doceniony

OECD (organizacja zrzeszające najbardziej rozwinięte kraje świata) w poprzedniej edycji swojego Global Economic Outlook w listopadzie ubiegłego roku spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4 proc. w 2019 r. "Piątka Kaczyńskiego" wiele zmieniła. Prognoza wzrosła do 4,24 proc. wzrostu.

A trzeba przyznać, że jest czym się chwalić. Jeśli spojrzeć na prognozy dla całego świata, to w Europie nie mamy sobie równych, a poza Europą wyprzedzą nas tylko trzy kraje Azji, na czele z Indiami (prognoza 7,16 proc. wzrostu), Chinami (6,2 proc.) i Indonezją (5,07 proc.). W bieżącym roku mamy przeskoczyć w tempie wzrostu Irlandię, która od pięciu lat zostawiała nas w pokonanym polu.

Spowolni rozwój gospodarka Polski, ale nie inaczej ma się dziać na całym świecie. To głównie konsekwencja wojny handlowej na linii Chiny-USA. Największą zniżkę formy mają doświadczyć: Turcja, dla której OECD prognozuje spadek PKB o 2,58 proc. (w 2018 wzrost o 2,57 proc.), Islandia z wzrostem o 1 proc. (w 2018 wzrost o 4,6 proc.), Irlandia oraz Łotwa i Szwajcaria.

Dużo mniejszy spadek niż w ubiegłym roku ma zaliczyć Argentyna (-1,8 proc. w porównaniu z -2,5 proc. w 2018), poprawi się do 3,42 proc. wzrost Kolumbii (z 2,66 proc. w 2018). W Europie największą poprawę wzrostu wykażą: Dania, Norwegia i Grecja.

Największa gospodarka Europy, czyli niemiecka spowolni do zaledwie 0,7 proc., a cała strefa euro do 1,2 proc. Wysoki, bo ponad 2,8-procentowy wzrost utrzymają Stany Zjednoczone, choć do tempa rozwoju drugiej największej gospodarki Chin jeszcze im daleko - prognozuje OECD.