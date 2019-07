Program "Czyste powietrze" fiaskiem? Dopłaty z Unii zagrożone

Do niedawna w Polsce kopciło 4 mln pieców na węgiel. Udało się zlikwidować niewielki procent z nich. Takie są efekty działania rządowego programu "Czyste powietrze". Dla Komisji Europejskiej to skandal.

Od pół roku przekonywano polski rząd, aby ten zreformował program. Ostrzegano, że "Czyste powietrze" w swojej obecnej formie nie kwalifikuje się do uzyskania unijnych funduszy. Zdaniem urzędników KE nie podjęto jednak żadnych działań naprawczych.

W efekcie spotkanie pomiędzy przedstawicielami polskiego rządu a Unii Europejskiej na temat przyszłości programu, które zaplanowano na 4 lipca, nie dojdzie do skutku. - To spotkanie nie ma sensu – tak miał podsumować sytuację jeden z unijnych oficjeli, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

Obejrzyj: Walka ze smogiem. "Nie ma na to magicznego proszku"

Program "Czyste powietrze" jest przewidziany na 10 lat. Ma kosztować ok. 35 mld euro (czyli ok. 100 mld zł). Co ważne, w najbliższej perspektywie finansowej (2021-27) Unia zamierzała dołożyć Polsce miliardy euro na walkę ze smogiem i gotowa była też przekazać niewykorzystane środki z obecnej perspektywy. Zdaniem ekspertów, bez tych pieniędzy programu nie uda się zrealizować.