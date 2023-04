Protest rolników w Szczecinie trwa. "Nie ma sto dni dla nowego ministra"

W rozmowie z telewizją informacyjną rolnicy podkreślili, że zaostrzą swój protest w Szczecinie. Dlatego też blokują traktorami, jak zapowiadali od kilku dni, plac Solidarności. Blokada rozpoczęła się przed godz. 12 i ma potrwać do ok. 16. W tym czasie utrudniony będzie wjazd do miasta Trasą Zamkową.