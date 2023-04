Henryk Kowalczyk już nie jest ministrem rolnictwa. Złożył rezygnację

Jak wyjaśnił podczas swojego oświadczenia, KE opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok , który ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca 2024 r.

Kryzys na rynku zbóż

Rezygnacja Henryka Kowalczyka to skutek kryzysu zbożowego w Polsce.

Rolnicą żądają uszczelnienia systemu transportu ukraińskiego zboża, tak aby trafiało ono do portów, a następnie do państw trzecich, a nie zostawało na polskim rynku. Związkowcy chcą także pakietu pomocowego w związku ze stratami, jakie ponoszą z powodu nieszczelnego systemu.

Choć minister obiecywał, że jest plan, aby do żniw wywieźć zboże z Polski, to rolników to nie przekonało.