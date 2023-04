Rząd ma coraz mniej czasu. Rolnicy zapowiadają, co będzie działo się po świętach

Zobacz także: Oto "warunek konieczny" do tego, by inflacja spadła. Rząd próbuje to robić

Rząd ma mało czasu na zrealizowanie obietnic

Zgodnie z ustaleniami okrągłego stołu, rząd ma wypłacić 600 mln zł poszkodowanym rolnikom, a także dopłacić do transportu zboża do portów. Jednak, jak zauważa "GW", sektor nie ma co liczyć na szybkie wprowadzenie ceł na zboże z Ukrainy. Do tego potrzeba porozumienia na szczeblu Unii Europejskiej. A nawet, jeżeli uda się je uzyskać, to do 5 czerwca obowiązuje unijne rozporządzenie w tym zakresie z czerwca 2022 r.