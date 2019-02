Protest taksówkarzy. W kwietniu szykuje się największa akcja w historii

Decyzja o proteście zapadła podczas czwartkowego spotkania przedstawicieli korporacji i związków taksówkarzy - ustaliła "Rzeczpospolita". Do stolicy mają zjechać kierowcy z całej Polski: z Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Trójmiasta, Śląska.

Co prawda szef Związku Zawodowego Warszawski Taksówkarz Jarosław Iglikowski w rozmowie z gazetą twierdzi, że obecne przepisy są wystarczające, ale podkreśla, że to martwe prawo. Brak bowiem narzędzi do ich egzekwowania.