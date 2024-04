Przebudzenie chińskiego smoka. Jak Polska może na tym zyskać?

Chiny odnotowują pozytywne sygnały płynące z gospodarki. Jak wynika z raportu Credit Agricole, opublikowany w poniedziałek Indeks Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa zwiększył się do 51,1 pkt. w marcu wobec 50,9 pkt. w lutym, kształtując się lekko powyżej oczekiwań rynku (51,0 pkt.). Tym samym indeks pozostaje powyżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności, już piąty miesiąc z rzędu. Jednocześnie, jak zauważa Credit Agricole, był to najwyższy poziom indeksu od lutego 2023 r.

Chiny odnotowały sygnały ożywienia

Ankietowane przez Caixin firmy raportowały dalszą poprawę popytu zarówno krajowego, jak i zagranicznego , czemu sprzyjały również obniżki cen wyrobów końcowych. W marcu odnotowano lekki wzrost subindeksu dla nowych zamówień eksportowych (do 51,3 pkt. z 51,0 pkt. w lutym), który osiągnął najwyższy poziom od grudnia 2023 r. "Niewielka skala wzrostu popytu zagranicznego sygnalizuje powolną poprawę koniunktury w światowym handlu" - ocenia Credit Agricole.

Na perspektywę dalszego ożywienia aktywności w chińskim przetwórstwie wskazuje również indeks dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który ukształtował się w marcu na najwyższym poziomie od kwietnia 2023 r. Jedynym słabym punktem w danych jest utrzymujący się spadek zatrudnienia, wskazujący na ostrożność firm w kontekście perspektyw wzrostu popytu. Niemniej jednak tempo redukcji etatów spowolniło w porównaniu do lutego.

Oficjalny PMI również powyżej oczekiwań. Czy to tylko statystyk?

Wzrost odnotował także indeks NBS PMI, publikowany przez chińskie biuro statystyczne. Jak informuje Credit Agricole, zwiększył się on w marcu do 50,8 pkt. wobec 49,1 pkt., kształtując się powyżej oczekiwań rynku (50,1 pkt.). Tym samym ukształtował się on powyżej granicy 50 pkt. po raz pierwszy od sześciu miesięcy.