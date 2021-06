Przeciętne wynagrodzenie w maju wyższe o 10 procent. Też tyle zarabiasz?

pracownikbudo... 23 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Pracuję dla marketu budowlanego. Na rękę mam ok 2600zł po 3 latach pracy. Staż pracy u mnie ogólny to już z 15 lat jak nic chociaż w większości na śmieciówkach niestety. Jestem bardzo doceniana przez klientów, ale nie przez pracodawcę. Wiecie na jaką podwyżkę mogę liczyć? Na 200zł BRUTTO o ile uda mi się zarobić dla sklepu tak ogromną kwotę w skali roku jakiej w moich okolicach nikt na oczy nigdy nie widział a nawet gdyby się udało to za rok zrobią podwyżkę dla danego stanowiska i zrównają wszystkich znów do konkretnej kwoty więc po co się starać? I tak nowy pracownik dostaje na start więcej niż ten z doświadczeniem. Wiecie co...jeszcze trochę popracuję i jak mnie szlag trafi to zacznę pisać w jakim sklepie pracuję. Wstyd drogi pracodawco. Wstyd tak ludzi traktować! Branża budowlana nie miała zapaści, nie zbiedniała, nie miała lockdownu bo my pracowaliśmy cały czas.