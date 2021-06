Przeciętne zarobki w 2020 roku. Średnie i duże spółki zawyżały wyniki

W dobie koronakryzysu nie tylko ekonomiści zwracali uwagę na wskaźniki z rynku pracy opisujące zmiany zatrudnienia i wynagrodzeń. Główny Urząd Statystyczny informował co miesiąc o aktualnych statystykach, ale odnosiły się one do tzw. sektora przedsiębiorstw, czyli uwzględniały tylko dane z firm zatrudniających ponad 9 osób. Dotyczyły więc około 6,3 mln populacji.