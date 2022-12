Przedsiębiorcy muszą wybierać komu nie zapłacić

W badaniu "Skaner MŚP" Instytutu Keralla Research dla BIG InfoMonitor przedsiębiorcy wskazują, że kumulacje płatności zmuszają ich do wyboru rachunków, które muszą zapłacić później.

Firmy wybierają, jakie rachunki płacić

Jeszcze na początku tego roku w ten sposób odpowiadało 59,2 proc. respondentów, dziś jest to niemal 94 proc. Blisko 41 proc. firm przyznaje, że jeśli musi wybierać, co zapłacić na końcu, najczęściej odsuwa w czasie opłaty za działania marketingowe oraz faktury od kontrahentów (37,4 proc.). Do kolejki oczekujących faktur trafiają również opłaty za telefon (14,5 proc.), czynsz i wynajem (blisko 14 proc.) oraz koszty związane z mediami (12,2 proc.). Jedynie 6,4 proc. przedsiębiorców nie odnotowało tego typu sytuacji w ostatnim kwartale.