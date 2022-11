Przedstawiciele służb mundurowych protestują przed Kancelarią Premiera. Domagają się podwyżek

W środę 9 listopada przed Kancelarią Premiera rozpoczęła się demonstracja służb mundurowych. Ich postulaty dotyczą waloryzacji pensji. – Nie ma naszej zgody na to, żeby waloryzacja naszych uposażeń była poniżej poziomu inflacji i to jeszcze od 1 marca 2023 r. – wskazywali organizatorzy, na co demonstrujący odpowiadali okrzykami "żółta kartka dla premiera".