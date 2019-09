Przekop Mierzei Wiślanej. Jest termin podpisania umowy

Będzie to kolejny krok w stronę przekopu Mierzei Wiślanej. We wtorek Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że Krajowa Izba Odwoławcza uznała wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na przekop był zgodny z prawem, co umożliwia podpisanie umowy z wykonawcą.