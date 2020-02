Przewodniczący Parlamentu Europejskiego krytycznie o propozycji budżetu UE autorstwa Charlesa Michela

Dodał, że "wszystkie państwa członkowskie bez wyjątku czerpią zyski z UE. Wszyscy otrzymują ogromne korzyści z budżetu europejskiego, a jeszcze bardziej z jednolitego rynku", więc czas najwyższy, by przestać sobie płatników netto do budżetu i beneficjentów.

Propozycja Michela zakłada, że unijny budżet wyniesie 1,074 proc. dochodu narodowego brutto. PE chce, żeby było to 1,3 proc. DNB. Te z pozoru niewielkie różnice oznaczają w rzeczywistości ogromne kwoty, bo 0,01 pkt. proc. to ok. 10 mld euro.