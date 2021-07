Przybywa firm kurierskich. Polacy polubili zakupy online

Ewa 27 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A kurierzy dalej do prywatnych odbiorców przyjeżdżają przed południem, kiedy większość tak jak oni jest w pracy. I rozkosznie informują, że po południu to oni już nie pracują i paczkę można sobie odebrać gdzieś tam w punkcie odbioru czyli i tak po swoje zakupy trzeba gdzieś jechać po przesyłka kurierska to fikcja. Paczkomaty i stacjonarne punkty odbioru (wybrane świadomie przez konsumenta) tak przesyłki gdzie wybieramy dostarczenie przez kuriera - porażka.