Zakaz handlu to fikcja. Sprawdziliśmy, jak działa "biedronkowa poczta"

Jak działa "poczta" w Biedronce?

Następnie wraca z informacją, że tak, nadawanie i odbieranie przesyłek jest możliwe w jednej z kas, gdzie zamontowany jest specjalny terminal służący do tego celu. Gdy paczka będzie gotowa do odbioru, adresat otrzyma elektroniczne potwierdzenie i właśnie z nim należy udać się do wyznaczonej kasy w danym sklepie. Aby nadać przesyłkę, należy wcześniej zalogować się na swoje konto w Elektronicznym Nadawcy Poczty Polskiej, uzupełnić wymagane pola i z elektronicznym potwierdzeniem udać się z paczką do kasy.