Zakaz handlu. Żabka wygrała. Sklepy mogą być otwarte w każdą niedzielę

Jednak, jak podaje "GW", sieć ma na koncie jeszcze jedno ważne zwycięstwo. Związkowcy naciskali od dłuższego czasu, by ustawę o zakazie zaostrzyć - tak, by tylko placówki Poczty Polskiej mogły być otwarte w niedziele, a placówki pocztowe innych firm, czyli właśnie na przykład Żabki - już nie. Projekt zyskał nawet nieoficjalną nazwę "Lex Żabka". Sejm miał się zająć projektem w grudniu zeszłego roku. Jednak nagle zniknął z porządku obrad - i trafił do sejmowej zamrażarki.