Przyłapana na przemycie diamentów. W tle duża suma

Do próby przemytu miało dojść w Warszawie na lotnisku im. Fryderyka Chopina. Obywatelka Ukrainy przyleciała z Armenii i miała kontynuować podróż do Belgii. Skierowała się do przejścia "nic do zgłoszenia", skąd zawrócili ją funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej - przekazała rzecznik KAS mł. asp. Justyna Pasieczyńska.