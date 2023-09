Punktują rząd w sprawie emerytur i KPO. PiS "udaje, że tego wątku nie ma"

Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych Sławomir Dudek odniósł się do wpisów na portalu X Mateusza Morawieckiego i rzecznika rządu Piotra Müllera. Politycy Zjednoczonej prawicy udostępniali filmik dotyczący pytania referendalnego na temat wieku emerytalnego. Dudek przypomniał, że kwestie dotyczące kwestii emerytalnych znajdują się w Krajowym Planie Odbudowy .

Dudek nawiązał tym do prośby polskiego rządu o modyfikację Krajowego Planu Odbudowy . Rządzący chcą m.in. dodania rozdziału dotyczącego planu mającego na celu uwolnienie się Europy od rosyjskich paliw kopalnych, zwanego REPowerEU. W związku z tym Warszawa zawnioskowała o wypłatę dodatkowych miliardów euro.

O tym rząd nie mówi w sprawie wieku emerytalnego

Sobolewski zauważa, że Rządzący wprowadzili zerowy PIT dla seniorów w ramach tzw. Polskiego Ładu, tylko jest to rozwiązanie, które nie zachęca tych, którzy chcieliby szybciej przejść na emeryturę i mieliby pracować krócej. Skierowane jest głównie do tych, którzy na tym rynku pracy pozostali. Warto stworzyć lepszy katalog zachęt do pozostawania na rynku pracy zamiast szybkiego przejścia na emeryturę.