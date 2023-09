Polska złożyła wniosek do Brukseli w sprawie KPO. Podniosła kwestię inflacji

oko 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rosja sama się uwalnia od eksportu do UE swoich surowców energetycznych. Prawda jest taka ,że obecnie są na końcówce przekierowywania swoich głównych kierunków eksportu tych surowców. Na dodatek grono państw BRCS się powiększyło.Obecnie to 11 państw ,które w sumie posiadają 50% zasobów surowców energetycznych na świecie. Złą wiadomościa dla zachodu jest to ,że te państwa same potrzebują dużych ilości tych surowców aby zaspokoić rozwijające się swoje gospodarki. Rosja nadal sprzedaje swoją ropę i gaz a państwa UE je kupują a pośrednikami w tym handlu są państwa trzecie, które zarabiają na tym handlu. Tym samym u nas w UE tanio to już było. Obecnie będzie tylko drożej.