Pieniądze z KPO. O to tak naprawdę toczy się gra

Większość sejmowa zagłosowała w piątek za nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. To jednak dopiero pierwszy krok do odblokowania pieniędzy z KPO. Teraz czas na Senat, a potem znowelizowane przepisy musi jeszcze podpisać prezydent Andrzej Duda. Jeżeli prezydent podpisze ustawę, to i tak ostateczna decyzja o wypłacie pieniędzy z KPO będzie należała do Brukseli.