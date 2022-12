Premier zmienił zdanie ws. unijnych pieniędzy. Padła deklaracja

W środę w Sejmie odbyło się spotkanie marszałek Sejmu i premiera z szefami klubów parlamentarnych i kół, dotyczące trybu pracy nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym , który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę.

Premierowi zależy na ustawie o Sądzie Najwyższym

Jak relacjonował premier, na spotkaniu w Sejmie zaapelował do przedstawicieli partii opozycyjnych, aby jak najszybciej przeprocedować projekt noweli ustawy o SN, w którym jest ujęty kompromis zawarty z KE.

- Jest to dobry kompromis, wytyczyliśmy tam czerwone linie , były próby wnikania głęboko w Polską konstytucję, w inne obszary wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska tutaj też ustąpiła, nie weszła w tę przestrzeń. My także dokonaliśmy pewnej korekty - powiedział Morawiecki.

W tej narracji nie był w partii odosobniony. Europoseł PiS Karol Karski porównywał unijne środki do "20 groszy, które leżą na ulicy" , a w rozmowie z Wirtualną Polską przekonywał, że "Komisja Europejska sypnęła garścią drobniaków", które nie mają większego znaczenia.

Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym

Druga istotna zmiana to doprecyzowanie zastosowania testu niezależności. Z jednej strony, tak by mógł być stosowany również przez składy sędziowskie, z drugiej strony by za nie tylko stosowanie testu niezależności, ale też ewentualne wykorzystanie innych ścieżek ustalania statusu sędziego nie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna.