Tak Rosja zarabia na LNG

Od początku bieżącego roku aż do końca lipca, Unia Europejska nabyła ponad połowę rosyjskiego LNG. Łącznie kraje członkowskie UE zakupiły 22 miliony metrów sześciennych LNG, w porównaniu do 15 milionów metrów sześciennych w analogicznym okresie 2021 roku, czyli jeszcze przed wybuchem konfliktu. To oznacza wzrost o 40 procent w porównaniu do globalnego wzrostu zakupu rosyjskiego LNG, który wyniósł 6 procent - dodaje dziennik.