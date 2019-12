Putin ma nadzieję, że Rosja i Ukraina porozumieją się w sprawie gazu

Putin powiedział o tym na spotkaniu w Soczi z przedstawicielami biznesu niemieckiego. Rosyjski prezydent zauważył, że zbliża się do końca projekt budowy gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego. Zapewnił, że jest to projekt "czysto komercyjny" – informuje PAP.