Putin przekonuje, że Rosja przetrwała "gospodarczy blitzkrieg"

Stwierdził jednocześnie, że Rosja przetrwała nakładane przez Zachód sankcje. Nie oznacza to jednak, że nie odczuła ich efektu.

Zobacz także: Rosyjska gospodarka upada? Kołodko: "Do tego jeszcze daleko"

Rosyjska gospodarka się sypie

Choć rosyjski dyktator może mówić o przetrwaniu "gospodarczego blietzkriegu", gospodarka kraju jest na skraju załamania. Aby powstrzymać gwałtowny spadek kursu rubla i galopującą drożyznę, rosyjski bank centralny podwyższył stopy procentowe do 20 proc.

Na skraju bankructwa

W środę 16 marca minął termin wypłaty inwestorom przez Rosję kuponów od dwu obligacji dolarowych; chodzi o kwotę 117 mln dolarów. Jak podaje "FT", rosyjski minister finansów Anton Siluanow oświadczył , że Rosja wysłała do obsługującego państwowe należności banku w USA instrukcje dotyczące wypłaty pieniędzy, ale nie może zagwarantować, że gotówka dotrze. Brak płatności będzie oznaczać techniczne bankructwo Rosji .

Techniczne bankructwo nie oznacza, że Rosja przestanie wypłacać świadczenia emerytalne czy wynagrodzenia dla sektora publicznego – państwo będzie dalej w stanie regulować zobowiązania w krajowej walucie. Wierzyciele Rosji prawdopodobnie rozpoczną postępowanie w sądzie arbitrażowym, co może prowadzić do zajęcia zamrożonych aktywów zagranicznych Rosji, ale będzie to proces długotrwały.