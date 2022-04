Putin wydaje dekret. Cena gazu od razu wzrosła

Rynki zareagowały na dekret Putina, który zdecydował o tym, że nieprzyjazne Rosji kraje mają płacić za gaz w rublach. Cena za to paliwo skoczyła do 130 euro na giełdach gazowych. Rosjanie chcą w ten sposób zmusić kraje zachodnie do zakupu rubla w celu opłacenia dostaw paliwa gazowego.