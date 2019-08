Rachunek za wizytę Dudy. Prezydent chce zapłacić 900 zł za wstrzymane rejsy na jeziorze

- Jest spór o 900 złotych za rejs statku wycieczkowego w Szczecinku wstrzymany z uwagi na moje spotkanie z Mieszkańcami? Nie ja wybierałem miejsce spotkania ale jeśli jest problem, mogę te koszty pokryć z własnej kieszeni- to komentarz prezydenta Andrzeja Dudy do sytuacji ze Szczecinka, o której informowaliśmy w piątek.

Prezydent Andrzej Duda w tym miasteczku w województwie zachodniopomorskim był w połowie lipca. Jego wizyta wciąż wzbudza emocje, choć minęły już od niej 3 tygodnie. Wszystko dlatego, że w związku jego wizytą trzeba było wstrzymać lokalne rejsy, miasto wystawiło rachunek powiatowi na 900 zł. Bo to powiat zaprosił prezydenta.

- Przedstawiciele Służby Ochrony Państwa powiedzieli, że jeżeli to spotkanie ma się tutaj odbyć, w tym miejscu, to koniecznym jest, aby na cztery godziny, w godzinach od 14 do 18 zamknąć linię naszego miejskiego statku, który pływa w okolicach zamku - tłumaczył na łamach tvn24.pl Piotr Rozmus, rzecznik Starostwa Powiatowego w Szczecinku.