"Racibórz jest bezpieczny". Wskazują na inny problem

Joanna Kopczyńska, prezes Wód Polskich odniosła się do zagrożenia dla wrocławskiego osiedla Marszowice. Wskazała, że do zbiornika Mietków, należącego do Wód Polskich, nastąpił nagły zrzut wody, wcześniej nieprognozowany, ze zbiornika, którego administratorem jest elektrownia wodna Lubachów, należąca do spółki Tauron. Co to za bzdurna wypowiedź, chyba Tusk powołał ,kto ma dowodzić tymi nieudolnymi ,, dyrektorami”, każdy tam dowodzi w kryzysowej sytuacji , chyba powinien jeden. Jak się napełniał zbiornik trzeba było zrzucać wodę póki nie było jeszcze takiego zagrożenia , a nie patrzeć z mostu jaka płynie niska woda we Wrocławiu