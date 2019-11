Radosław Sikorski chce walczyć z cenami u Szwajcarów. Roaming do umowy z UE

Podczas posiedzenia komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego, którego tematem były przygotowania do zawarcia ramowej umowy ze Szwajcarią Radosław Sikorski podniósł problem opłat roamingowych, które muszą ponosić unijni obywatele w razie wizyty w kraju Helwetów.

Szwajcarzy od lat "naciągają" na stawkach za roaming. Sikorski to niejedyna ofiara

- Pewnego razu sam dostałem rachunek na tysiąc euro, tylko za używanie transferu danych przez 24 godziny. Nie robiłem nic niezwykłego. To zupełne zdzierstwo. Czy możemy coś z tym zrobić? – pytał Sikorski.

Roaming już tak nie ciąży telekomom. To może być koniec podwyżek

- To jest kwestia, która wymaga donegocjowania - powiedział były minister spraw zagranicznych cytowany przez Radio ZET. Jak dodał, doświadczenia unijne pokazują, że telekomy nie straciły za wprowadzeniu zasady „roam like at home”, a konsumenci skorzystali.