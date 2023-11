Rafał Brzoska odznaczony przez prezydenta. "Wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki"

Rafał Brzoska odznaczony

Rafał Brzoska: zawsze płaciłem podatki w Polsce!

Twórca potęgi InPostu, do której należy m.in. sieć Paczkomatów, od dawna podkreśla swój podatkowy patriotyzm. Rafał Brzoska podkreślał, że w 2022 roku InPost zapłacił blisko 190 mln zł podatku CIT, a jego zagraniczna konkurencja z branży logistycznej – w sumie 180 mln zł.

InPost z dobrymi wynikami

InPost kilka dni temu opublikował wyniki za trzeci kwartał. Widać w nich gospodarcze ożywienie. Skorygowana EBITDA InPostu w trzecim kwartale 2023 roku wzrosła o 40,3 proc. do 639,4 mln zł. Zysk netto w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 250,4 mln zł wobec 217,1 mln zł konsensusu. Przychody InPostu w trzecim kwartale bieżącego roku wzrosły o 22,3 proc. rok do roku do 2,067 mld zł. Gigant jest optymistyczny.