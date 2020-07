Rafał Trzaskowski obiecuje wyższą kwotę wolną od podatku. Ekspert: czy ktoś w to jeszcze uwierzy?

Dodatkowo kandydat na prezydenta chciałby ulżyć tym, którzy zarabiają więcej niż pensja minimalna (czyli trochę ponad 30 tys. zł rocznie), ale nie więcej niż 65 tys. zł rocznie. Dla nich kwota wolna miałaby wzrosnąć do 8 tys. zł.

"Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jedna z głównych obietnic A. Dudy z 2015 r. Po 5 latach ktoś tę obietnicę musi zrealizować za niego. Jako prezydent złożę projekt ustawy podnoszącej kwotę wolną, dzięki której w praktyce osoby z płacą minimalną przestaną płacić podatek PIT" - napisał na Twitterze Trzaskowski.

Dziś kwota wolna od podatku dla osób zarabiających od 13 tys. zł do 85,5 tys. zł rocznie wynosi 3091 zł. Wraz ze wzrostem zarobków kwota maleje, a po przekroczeniu progu 127 tys. zł znika całkowicie. Z drugiej strony skali, czyli w przypadku rocznego dochodu, który nie przekracza 8 tys. zł, w ogóle nie trzeba płacić podatku.

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, zwraca uwagę na mankament tego rozwiązania: stygmatyzację osób najmniej zarabiających. - Rozwiązania segregujące ludzi nie są dobre. Z jednej strony walczy się z segregacją, jeśli chodzi o płeć, a z drugiej chce się to zrobić ze względu na zarobki - wskazuje na brak stosowania tej samej zasady Sadowski.

Dlatego - zdaniem eksperta - najlepszym wyjściem jest wprowadzenie wyższej kwoty wolnej dla wszystkich, niezależnie od tego, ile zarabiają. - Prostszym rozwiązaniem byłoby zrównanie kwoty wolnej do takiego poziomu, jaki mają parlamentarzyści, czyli niemal 30,5 tys. zł. I wszyscy byliby wobec prawa równi - tłumaczy Sadowski.

- Zbyt często politycy oferowali Polakom lepsze rozwiązania podatkowe i się z tego nie wywiązywali - kwituje. Praktyka jest bowiem zupełnie odwrotna. Sadowski przypomina, że za rządów PO-PSL została, w założeniu tymczasowo, podniesiona stawka VAT z 22 do 23 proc. Obniżka miała nastąpić w 2013 roku, ale do dziś do tego nie doszło.