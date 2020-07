wybory prezydenckie Martyna Kośka 1 godzinę temu

Rafał Trzaskowski wciąż wierzy w zwycięstwo. "Ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce"

Jestem pewien, że jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy! - powiedział Rafał Trzaskowski. Zgodnie z wynikami badań exit poll zwycięzcą wyborów jest Andrzej Duda, ale różnica wyników między obu kandydatami jest zbyt mała, by wyniki sondażowe uznać za w pełni wiarygodne.

Podziel się Dodaj komentarz