Kiedy inflacja w Polsce spadnie poniżej 10 proc.? Oto co prognozuje NBP

Jak podkreśla NBP, inflacja w Polsce kształtuje się na wysokim poziomie. We wrześniu 2022 r. wzrosła do 17,2 proc. r/r, a w październiku – według wstępnego szacunku GUS – wyniosła 17,9 proc. r/r.

"Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynikał w znacznej mierze ze stopniowego przekładania się wysokich cen surowców, związanych głównie z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie, na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii. Jednocześnie zwiększały one także koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co – w warunkach nadal relatywnie wysokiego popytu – skłaniało firmy do podnoszenia cen dóbr konsumpcyjnych i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej" – czytamy w raporcie.