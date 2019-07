Ratownicy kontra pielęgniarki. Spór o kompetencje

W poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia mają spotkać się przedstawiciele obu środowisk. Na co dzień oba zawody się uzupełniają, gorzej w strukturach korporacyjnych - tam zgody już nie ma. Zgodnie z obowiązującym od lipca rozporządzeniem, funkcję pielęgniarki oddziałowej na SOR-ach mogą pełnić także ratownicy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Jak opisuje "Dziennik Gazeta Prawna", Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podważa kompetencje ratowników do organizacji i zarządzania oddziałem. Zdaniem prezes NRPiP Zofii Małas oraz sekretarz Rady Joanny Walewander, wprowadzona zmiana jest "co najmniej wyrazem lobbingu określonych środowisk z pominięciem merytorycznego zaplecza środowiska pielęgniarskiego".

Przedstawicielki środowiska pielęgniarskiego podkreślają, że ratownicy są przede wszystkim wyszkoleni do udzielania świadczeń ratunkowych, dlatego praca na oddziale czy zarządzanie SOR-ami nie mieści się w ich kompetencjach. Tu swój sprzeciw wyrażają ratownicy. Nie zgadzają się na podważanie ich umiejętności, ale i na pomniejszanie ważności ich zawodu. - Nie możemy pozwolić na to, by samorząd pielęgniarski rozpowszechniał opinie, że wejście ratownika do szpitala to zagrożenie dla pacjenta. To podważa zaufanie chorych - mówi "DGP" Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

"Musimy podjąć skuteczniejsze działania w celu uświadomienia społeczeństwu a może również resortowi zdrowia, że ratownik medyczny to zawód samodzielny, posiadający określone kompetencje zawodowe, wymagający wiedzy i nie można utożsamiać go z rolą sanitariusza. Chcemy by pacjenci mieli do nas zaufanie i czuli się bezpiecznie. Nie możemy godzić się na tworzenie atmosfery strachu wobec ratownika medycznego" - czytamy w komunikacie wydanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Madowicz zwrócił uwagę na to, że zawód ratownika - choć istnieje stosunkowo krótko - już zdążył stracić na atrakcyjności. Przede wszystkim przez niskie zarobki. Na początku jego funkcjonowania to pielęgniarki chętnie decydowały się na studia z ratownictwa. Dziś częściej to ratownicy kończą studia pielęgniarskie, bo w tej roli mają szansę na wyższe płace.

