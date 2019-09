Ratują ludzi, muszą dorabiać, by żyć. Protest w SAR przyniósł skutek - w projekcie budżetu pojawiły się dodatkowe pieniądze

590 osób. 590 uratowanych żyć. To dokładny bilans siedmiu i pół roku pracy ratowników morskich. Od stycznia 2012 r. do końca czerwca 2019 r. Morska Służba Poszukiwawcza i Ratownictwa przeprowadziła dokładnie 1841 akcji na Morzu Bałtyckim. Ocalone życia to tylko jeden z widocznych skutków działań SAR. Służba odpowiada także za akcje poszukiwawcze czy zwalczanie zanieczyszczeń. Akcje podejmuje niezależnie od pory roku czy godziny.