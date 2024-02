Realizuje się czarny scenariusz. Rebelianci sparaliżowali międzynarodowy handel

Szlak handlowy zablokowany

Jak pisaliśmy w money.pl, działania Hutich to cios dla międzynarodowego handlu , dla którego Morze Czerwone jest jednym z kluczowych szlaków. Według ekspertów trasa ta odpowiada za jedną trzecią ruchu kontenerowego na świecie i 40 proc. handlu między Azją i Europą.

Z danych amerykańskiego Departamentu Obrony wynika, że listopada 2023 r. jemeński rebeliancki ruch Huti atakował statki handlowe statki ponad 30 razy. Do ostrzałów dochodzi w rejonie wybrzeży Jemenu, czyli w obszarach Zatoki Adeńskiej i Morza Czerwonego.

W efekcie przewoźnicy coraz częściej omijają najkrótszą drogę z Azji do Europy , wiodącą przez: Ocean Indyjski, Morze Czerwone i Kanał Sueski. W zamian wybierają okrężną trasę wokół Afryki. Jest ona jednak dłuższa o 10-14 dni i około 6 tys. kilometrów.

Międzynarodowy handel sparaliżowany

Spadki widać też w transporcie ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Przed wybuchem kryzysu ok. 12 proc. ropy i 8 proc. LNG przepływało właśnie przez Kanał Sueski . Kilka dni temu stacja Al Jazeera podała, że dostawy ropy z Bliskiego Wschodu do Europy zmniejszyły się prawie o połowę w wyniku ciągłych ataków rebeliantów Huti.

Tracą na tym też producenci. Internetowy serwis gazety "Asharq Al-Awsat" w czwartek napisał za indyjską radą Promocji Eksportu, że wobec wzrostu ryzyka i konieczności przekierowywania statków, koszt wysyłki kontenera z Indii do Europy zwiększył się około dwóch razy.

Z kolei polscy ekonomiści ING w serwisie X zwrócili uwagę, że także dwukrotnie zwiększyły się stawki frachtu z Chin do Europy i USA w ciągu kilku tygodni. "Daleko jeszcze do poziomów z pandemii, ale tworzy to ryzyka dla inflacji i PKB" – czytamy.