Recesja w niemieckich usługach. Nastroje menedżerów mocno się pogorszyły

Popularny wśród ekonomistów indeks PMI sugeruje, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju recesją w niemieckich usługach. Wskaźnik w grudniu spadł do poziomu 48,4 pkt z 52,7 pkt odnotowanych miesiąc wcześniej. Tymczasem przyjmuje się, że dokładnie 50 pkt to granica oddzielająca recesję od dobrej koniunktury.