Koszmarne dane z Niemiec. Fabryki mają duże problemy

Niemiecka gospodarka jest jednym z filarów Unii Europejskiej. Niestety sytuacja u naszych zachodnich sąsiadów nie jest najlepsza. Dobitnie pokazały to poniedziałkowe dane dotyczące zamówień w przemyśle .

W październiku zamówienia w niemieckiej gospodarce były aż o 6,9 proc. mniejsze niż miesiąc wcześniej . Co więcej, statystyki są też gorsze niż przed rokiem - o niemal 4 proc.

To duży zawód m.in. dla ekonomistów, którzy spodziewali się jedynie minimalnego spadku zamówień miesiąc do miesiąca na poziomie 0,5 proc.

Problemy niemieckiej gospodarki

"Publikowane dziś rano dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle dość mocno rozczarowały, a do przyczyn należy zaliczyć spadający popyt z zagranicy" - wskazują eksperci polskiego Santandera.

Wskazuje, że pandemia przyniosła gwałtowne, acz chwilowe załamanie zamówień i to, co wydarzyło się później, mogło być postrzegane jako szansa na przełom. Globalna stymulacja popytu (szczególnie w USA) doprowadziła do skokowego wzrostu popytu na niemieckie dobra przemysłowe, szczególnie popytu zagranicznego.