Rekompensaty za ceny węgla wchodzą w życie. Legislacyjny galimatias PiS-u

PiS wycofał się z programu, zanim zdołał przegłosować przepisy

Zgodnie z nową propozycją, 3 tys. zł mają otrzymać wszyscy opalający dom węglem. Odpowiednia ustawa została już przyjęta przez Sejm, a obecnie pracuje nad nią Senat. Problem w tym, że przepisy wygaszające program rekompensat są wpisane do tejże ustawy , a zatem - choć rząd mówi, że program ten już nie jest aktualny - to w świetle prawa rekompensaty są obecnie funkcjonującym programem osłonowym.

Jeżeli zatem jakiś przedsiębiorca zdecyduje się zaoferować odbiorcom węgiel w cenie 996,60 zł za tonę (do trzech ton na jednego odbiorcę), to może liczyć na rekompensatę od państwa w wysokości do 1073,13 zł. Potwierdziło to money.pl Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W odpowiedzi na nasze pytania MKiŚ pisze, że ustawa o rekompensatach "zapewnia gwarancję dla przedsiębiorców, którzy już ustanowili w swojej ofercie stałą cenę węgla".