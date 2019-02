gospodarka oprac. Witold Ziomek wczoraj

Rekord Polaków ws. wiz. Ale historyczny wynik niczego nie zmieni

3,99 proc. odmów przyznania Polakom wiz do Stanów Zjednoczonych w 2018 roku - to dane opublikowane przez Departament Stanu USA. Jeśli odsetek odmów spadnie poniżej 3 proc. rozpocznie się procedura przyjęcia Polski do programu bezwizowego.

