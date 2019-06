Rekordowa internetowa aukcja dzieł sztuki. Sprzedali obraz Fangora za ponad milion

To dużo więcej, niż estymacja wartości tego obrazu, który znawcy wycenili na około 700-900 tys. zł. "M44" Wojciecha Fangora to obraz z 1969 roku, wykonany techniką oleju na płótnie. Ma wymiary 92 na 92 centymetry.

Sama licytacja również była rekordowa, bo podczas jej trwania sprzedano dzieła w sumie za prawie 2,5 mln zł. Do tej pory żadna licytacja online nie zbliżyła się nawet do takiej kwoty - chwalą się organizatorzy.

Obejrzyj też: Dobra luksusowe. Co trzeci bogaty Polak zamierza inwestować w dzieła sztuki

Aukcja zanotowała bardzo wysoki obrót, a cena za pracę Fangora w żaden sposób nie ustępuje kwotom osiąganym na licytacjach tradycyjnych - mówi Juliusz Windorbski, prezes Domu Aukcyjnego DESA Unicum.

- Jestem pewien, że to jednak dopiero początek rozwoju rynku sztuki online w Polsce. Wkrótce może on stanowić znaczący procent całej sprzedaży - dodaje.

Czytaj też: Coraz lepiej, coraz więcej! Polski rynek sztuki

Według raportu działającej od 30 lat European Fine Art Foundation za rok 2018 światowy rynek sztuki online osiągnął wartość 6 mld dolarów. To wzrost o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Udział sprzedaży internetowej w całym rynku sztuki to dziś już 9 proc.