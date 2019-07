Rekordowa sprzedaż Ministerstwa Finansów. Polacy skusili się na loterię

- Został pobity dotychczasowy rekord z października 2018 roku, kiedy to łączna sprzedaż była o 56 mln złotych niższa. W obu przypadkach za tak dobrymi wynikami sprzedaży stały atrakcyjne warunki inwestowania w detaliczne obligacje. W październiku 2018 roku była to możliwość zamiany zapadających obligacji z nawet 50-groszowa obniżką, a teraz możliwość zakupu obligacji premiowych - komentuje Bartosz Turek, analityk HRE Investments.

Co trzecia sprzedana przez MF obligacja (licząc wartościowo) była z premią. Polacy kupili prawie 5,7 mln sztuk o wartości 569,7 mln zł. Czym skusiły oszczędzających? W przypadku zakupu nawet pojedynczej obligacji za 100 zł, MF płaci od tej wartości 1,5 proc. odsetek, a dodatkowo jest szansa wygrania premii w kwocie od 10 zł do 10 tys. złotych.

Obligacje korporacyjne to nie to samo co skarbowe. Klienci dają się naciągać