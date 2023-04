Rekordowe ceny cebuli i marchewki. Wzrost nawet o 263 proc.

Raport z targowiska. Tyle kosztują warzywa

Dodał, że mimo to krajowe nowalijki zaczynają wchodzić na rynek , np. pojawiła się rzodkiewka, szpinak, botwinka.

Rekordy bije biała cebula, która w stosunku do kwietniowych cen z ub.r. jest aż o 263 proc. droższa, a marchew - o 200 proc.

Powoli, ale stale tanieje cebula krajowa i importowana – najczęściej spotykana cena ok. 63 zł/15kg – 4,2 zł/kg, natomiast systematycznie rosną ceny marchwi zarówno krajowej jak i importowanej, najczęściej spotykana cena 3,5 zł/kg - informuje Kmera.

Na rynku coraz więcej pojawia się nowalijek, rośnie podaż rzodkiewki krajowej, ceny są bardzo zróżnicowane w zależności od kalibru i wynoszą od 1,5 zł do 3 zł/pęczek.

Nadal drogie są pomidory malinowe krajowe, można je nabyć w cenie 18-20 zł/kg, tańsze są importowane - ok. 15 zł/kg. Najtańsze pomidory na rynku pochodzą z Turcji i kosztują nawet 7 zł/kg. O tej samej porze roku w 2022 r. krajowe pomidory kosztowały w granicach 13-17 zł/kg, czyli były o ponad 20 proc. tańsze.

Ekspert zauważył, że ogórki były już nieco tańsze, ale zimna pogoda sprawiła, że warzywa te podrożały. Za ogórki szklarniowe krajowe trzeba obecnie zapłacić do 13 zł/kg. W stosunku do ubiegłego roku są one droższe o 65 proc.