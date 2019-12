Rekordowe pensje lekarzy w zadłużonych szpitalach. Biorą dodatkowe dyżury, bo nie ma kto pracować

Dla niektórych to oburzające, ale na wysokie wynagrodzenia lekarzy składa się wiele czynników – między innymi to, że jest ich zwyczajnie za mało i pracują znacznie więcej niż 40 godzin tygodniowo.

Tonący w długach poznański szpital przy Lutyckiej wydał na pensje jednego lekarza ok. 750 tys. zł w ciągu roku. Jest to jedna z najbardziej zadłużonych lecznic w Wielkopolsce. Ale to nie wyjątek. W szpitalu w Kaliszu inny lekarz zarobił prawie 600 tys. – informuje poznańska "Gazeta Wyborcza".