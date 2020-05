Rekordowy spadek PKB Wielkiej Brytanii. "Najgorsze dopiero nadejdzie"

Brytyjski urząd statystyczny podsumował pierwszy kwartał. Okazuje się, że PKB Wielkiej Brytanii spadło o 2 proc. Najgorszy był oczywiście marzec, gdy koronawirus zaczął siać spustoszenie i zdecydowano o zamrożeniu aktywnności. W miesiąc (w porównaniu do lutego) gospodarka skurczyła się o 5,8 proc..

To największy miesięczny spadek PKB od rozpoczęcia serii badań w 1997 roku - donosi CNBC. Jedynym pocieszeniem może być fakt, że ekonomiści spodziewali się jeszcze głębszego załamania, prognozując miesięczny zjazd o 7,2 proc. Jest więc źle, choć mogło być gorzej.

Nie oznacza to, że Brytyjczycy dołek mają już za sobą. Wręcz przeciwnie. Analitycy ING komentując najnowsze doniesienia sugerują, że szczyt załamania ciągle przed nami.

"W drugim kwartale prawdopodobnie nastąpi spadek PKB o ponad 10 proc., a jeśli większość gospodarki pozostanie zamrożona dłużej, a prawdopodobnie będzie tak do czerwca, to istnieje ryzyko, że szkody będą jeszcze większe" - ostrzegają ekonomiści ING.

Według ekspertów nie ma też szans na szybki powrót do wzrostu brytyjskiej gospodarki. Przestrzegają, że do stanu sprzed epidemii koronawirusa do 2022 roku nie wróci.