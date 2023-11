Resort klimatu reaguje na skargę KE na Polskę. "Zarzuty niezrozumiałe i błędne"

W czwartek Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce . Dotyczy ona "nakładania restrykcyjnych wymogów na przedsiębiorstwa prowadzące transgraniczny handel gazem ziemnym na mocy krajowych przepisów dotyczących magazynowania gazu".

KE twierdzi, że wymogi nałożone na importerów i handlowców magazynujących surowiec poza terytorium Polski są niezgodne z rozporządzeniem UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu. Wszystko przez fakt, że "nakładają one dodatkowe obciążenia na uczestników rynku magazynujących gaz poza terytorium Polski, stwarzają ryzyko zakłócenia konkurencji, utrudniają funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz zagrażają bezpieczeństwu dostaw gazu".

MKiŚ reaguje na skargę KE

Swoje stanowisko w tej sprawie wydało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Reosrt przekazał PAP, że podziemne magazyny gazu ziemnego odgrywają "kluczową rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, co wyraźnie było widać w ostatnich dwóch sezonach zimowych, a w szczególności po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę ".

MKiŚ podkreśla, że magazyny były wypełnione w 100 proc., co zagwarantowało "stabilne dostawy gazu ziemnego do odbiorców krajowych". Natomiast infrastruktura magazynowa na przestrzeni kilku ostatnich lat była rozbudowywana i wykorzystywana w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, "na co wielokrotnie wskazywano w dyskusji z Komisją Europejską nt. systemu magazynowania gazu ziemnego w Polsce".