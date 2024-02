Rewolucja w Enei. Prezes energetycznego giganta odwołany.

Pytek 44 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Wszędzie audyty i audyty. A kto za to wszystko zapłaci? Od czego są nowe rady nadzorcze i zarządy? Czy czasem nie jest tak, że audyt im jest potrzebny po to aby audytorzy powiedzieli co nowe władze mają robić? Co w sytuacji, gdy audyt wykaże, że spółka była bardzo dobrze prowadzona i nie było żadnych nieprawidłowości? Czy nie trzeba wtedy kosztami audytu obciążyć Budkę? Dlaczego podatnicy mają za to płacić?